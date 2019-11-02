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الشواربي مشيدا بطرح شركات الجيش في البورصة: "شيء عظيم للباحثين عن فرص استثمارية"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:35 م
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الشواربي
الشواربي
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أشاد الإعلامي إبراهيم الشواربي، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة، موضحًا أن ذلك شيء عظيم للباحثين عن فرص استثمارية، كما أن السيسي يدعم فكرة الاستثمار ويساعد المستثمرين الأجانب على الدخول للأسواق المصرية.

وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن تصريح السيسي موجه للمصريين حيث إن الكثير من الشعب المصري يتخوف من الشراكة أو شراء أسهم في شركات القطاع الخاص، ويثقون أكثر بشركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة .

وأوضح الإعلامي، أن الرئيس السيسي قال: "الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات".

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الكلمات المفتاحية

شركات القوات المسلحة توك شو الشريعة المسيحية

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