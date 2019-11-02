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هدافو الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 2/11/2019

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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فاردي
فاردي
محمد الصو
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انتهت منافسات اليوم الأول من الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جاءت نتائجها كالآتي:

مانشستر يونايتد يواصل أداءه المخيب ويسقط في فخ الهزيمة أمام بورنموث بهدف دون رد، فيما اقتنص نيوكاسل فوزا ضد وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ونجا ليفربول من فخ أستون فيلا وقلب تأخره بهدف دون رد للفوز بهدفين في اللحظات الأخيرة، وتعادل أرسنال ضد وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وشيفيلد يقضي على بيرنلي بثلاثية نظيفة، ونوريتش يسقط أمام برايتون بهدفين دون رد، ومانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بالفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، وتشيلسي يفوز على واتفورد بهدفين دون رد.

وفشل محمد صلاح نجم ليفربول في إحراز أي أهداف بمباراة فريقه ضد أستون فيلا، ليظل رصيده من الأهداف بخمسة أهداف فقط.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد نهاية اليوم الأول كالآتي:-

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 9 أهداف.

2- سيرجو اجويرو 9 أهداف.

3- تامي إبراهام 9 أهداف.

4- بيبر أوبامينج 8 أهداف.

5- رحيم ستيرلينج 7 أهداف.

6- تيمو بوكي 6 أهداف.

7- ساديو ماني 6 أهداف.

8- هاري كين 6 أهداف.

9- ويلسون 5 أهداف.

10- راشفورد 5 أهداف.

11- محمد صلاح 5 أهداف.

وكان قد نجح المصري محمد صلاح في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق الجائزة في الموسم الماضي بالتقاسم مع الثنائي ايميريك اوباميانج والسنغالي ساديو ماني.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات وتعادل في واحدة حتى الآن في البطولة.
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الكلمات المفتاحية

نظيفة محمد صلاح وتريزيجية محمد صلاح فاردي اجويرو ابرا

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