«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر YALLA SHOOT كورة ستار رابط ريال مدريد II7SRY جول PLUS NOW

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، والمقرر لها غدًا السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني .





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