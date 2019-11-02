كورة أون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم live في الدوري الإسباني hd1

يستضيف فريق ريال مدريد مساء يوم السبت المقبل الموافق الثاني من شهر نوفمبر منافسه ريال بيتيس، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 / 2020.

ويحتل حالياً فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة فقط عن المتصدر برشلونة، ويتبقى لديه مباراة مؤجلة أمام البرسا، بينما يتواجد ريال بيتيس بالمركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال بيتيس من أجل الضغط على المتصدر برشلونة قبل لقاء الكلاسيكو المقرر إقامته شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات الجولة 12 من عمر الليجا، وفي ذلك اليوم سيقام أيضاً العديد من اللقاءات المهمة بمواجهة برشلونة بمنافسه ليفانتي، وأتلتيكو مدريد سيحل ضيفاً على إشبيلية.

موعد مباراة برشلونة القادمة مع ليفانتي والقنوات الناقلة

وستلعب المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.