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ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم 2/11/2019

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:30 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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لعبت اليوم السبت 2 نوفمبر 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت الجولة فوز ليفربول ومانشستر سيتي.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
وتعتبر أهم مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي اليوم هي مباراة ليفربول وأستون فيلا ومباراة أرسنال وولفرهامبتون.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
بورنموث × مانشستر يونايتد
وانتهت هذه المباراة بفوز بورنموث على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.
وست هام × نيوكاسل يونايتد
كما انتهت هذه المباراة بفوز وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
أستون فيلا × ليفربول
واستطاع نادي ليفربول أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.
أرسنال × ولفرهامبتون
كما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
شيفيلد يونايتد × ببرنلي
وتمكن نادي شيفيلد يونايتد من الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.
برايتون × نورويتش سيتي
بينما انتهت هذه المباراة بفوز برايتون بثنائية نظيفة.
مانشستر سيتي × ساوثامبتون
وتمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شئ.
واتفورد × تشيلسي
واستطاع نادي تشيلسي أن يفوز بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب انتهاء مباريات اليوم كالآتي:
1- ليفربول 31 نقطة
2- مانشستر سيتي 25 نقطة
3- ليستر سيتي 20 نقطة
4- تشيلسي 20 نقطة
5- أرسنال 17 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 16 نقطة
7- بورنموث 16 نقطة
8- برايتون 15 نقطة
9- كريستال بالاس 15 نقطة
10- مانشستر يونايتد 13 نقطة
11- ولفرهامبتون 13 نقطة
12- وست هام 13 نقطة
13- توتنهام 12 نقطة
14- بيرنلي 12 نقطة
15- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
16- أستون فيلا 11 نقطة
17- إيفرتون 10 نقاط
18- ساوثامبتون 8 نقاط
19- نورويتش سيتي 7 نقاط
20- واتفورد 5 نقاط.
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