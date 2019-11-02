تأجيل قضية جلب 2 طن هيروين بالبحر الأحمر لـ 5 ديسمبر

أجلت اليوم محكمة جنايات البحر الأحمر، محاكمة 9 أشخاص بينهم 7 متهمين أجانب في اتهامهم بجلب أكثر من 2 طن هيروين بالبحر الأحمر، تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات في الواقعة.



وكانت أجهزة الأمن في البحر الأحمر رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم «مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح، و7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران».



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصًا بجسم السفينة لهذا الغرض.



وجاءت المضبوطات على النحو التالى: «1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلوجراما، و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلوجراما، ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريـال إيرانى، و3375 روبية باكستاني، و171 دولارا أمريكيا، و4 هواتف محمولة»، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي أكثر من 2 مليار جنيه.



تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت القرار السابق.