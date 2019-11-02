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الإنتاج الحربي: سنصنع الأتوبيسات والسيارات الكهربائية في مصنع 200 الحربي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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أتوبيس
أتوبيس
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إنهم أعدوا دراسات لتصنيع السيارة الكهربائية، وعقدوا بروتوكول تعاون مع شركة صينية لتوريد 50 أتوبيسا يعملون بالكهرباء، وصل منهم اثنين، وسيصل 48 أتوبيسا خلال الفترة المقبلة.

وأشار "شيرين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم عقدوا بروتوكول تعاون آخر لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي، حيث سيصل نسبة المنتج المحلي إلى نحو 45%، موضحا أن سبب تعاونهم مع دولة الصين تحديدا كونها متقدمة جدا في صناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف أنهم عقدوا بروتوكول آخر مع شركة صينية لإنتاج سيارة ملاكي تعمل بالكهرباء، ولكن لم يتحدد الصورة النهائية للتفاوض بعد، منوها إلى أن الاتوبيسات والسيارات الكهربائية ستصنع في مصنع 200 الحربي، مشيدا بالكوادر البشرية الموجودة في المصنع.
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