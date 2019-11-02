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لتلقيه رشوة.. حبس مسؤول بحي الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيقات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت نيابة الزيتون الجزئية برئاسة المستشار أشرف الهلالي رئيس النيابة، حبس مسؤول بمكتب هيئة المساحة بحي الزيتون أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهم آخر بالحي لتورطه بتقاضي رشوة في نفس القضية.

كانت قد وردت معلومات إلى الرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها قيام "نادر، م" مسؤول بمكتب هيئة المساحة بتقاضيه رشوة مالية 10 آلاف جنيه لاستخراج تصاريح للبناء، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبإجراء التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحيازته المبلغ سالف الذكر، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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