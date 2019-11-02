محافظ الغربية يشهد نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم (فيديو)

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن والذى نظم بمشاركة ١٧٦ فريق كرة قدم على مستوى المحافظة بإجمالي ١٧٦٠ شابًا، تأهيل منهم فريقي قطور وثان طنطا، وأقيمت المباراة النهائية فيما بينهم اليوم.



بدأت فعاليات حفل المباراة النهائية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة عدد من أيات الذكر الحكيم وعرض لفيديو لأهم فاعليات الحزب بالمحافظة، ثم كلمة المحاسب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة الذى رحب خلالها بمحافظ الغربية مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح دوري كرة القدم والوصول إلى المباراة النهائية اليوم.



ثم كلمة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة التضامن الإجتماعي نقل خلالها تحيات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب للحضور على رأسهم محافظ الغربية، كما أشاد بأداء المحافظة على مستوى أمانات الحزب بجميع المحافظات وخاصة في الإستحقاقات الدستورية.



ومن جانبه؛ قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الذى يستهدف تنمية الروح التنافسية بين شباب المحافظة وتقوية التلاحم الوطني فيما بينهم، مؤكدًا على دعمه الدائم لكافة الأنشطة التي تعمل على إكتشاف مواهب وقدرات الشباب للعمل على تنميتها ورعايتها.



حضر الاحتفالية المهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب ولفيف من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة وهيئة الحزب بالمحافظة.