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تصريح مستفز من فالفيردي بعد الخسارة الكارثية أمام ليفانتي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:23 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق إرنستو فالفيردي مدب نادي برشلونة الإسباني على تعرض فريقه اليوم للهزيمة على يد نادي ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

هزيمة برشلونة على يد ليفانتي
وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات فالفيردي عقب هزيمة اليوم
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "ربما كان ليفانتي اكثر نجاحا اليوم في استغلال الفرص، لقد خسرنا مباراة وهذا كل شيء".

وأضاف: "لقد كنت قلق قبل التعادل 1-1 صحيح اننا نواجه صعوبات ونعاني خارج الديار. ولكني لن اهرب من المسؤولية، لاعبو فريقي لم يخذلوني اليوم".

وتابع: "لا اعرف لماذا لم يكن هناك رد فعل بعد 3-1 لليفانتي ولكن ربما كان ليفانتي اكثر نجاحا اليوم في استغلال الفرص.

وأنهى فالفيردي حديثه قائلا: "المنافس يلعب ضدنا على ارضه لعبة الموسم كله، لذلك يجب ان يكون لدينا رد على ذلك، نحن نتفاعل دائما بعد النقد، والان لن يكون الامر مختلفا، سيكون رد فعلنا قوي".

موعد مباراة برشلونة القادمة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

ليفانتي فالفيردي برشلونة

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