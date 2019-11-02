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عاجل.. حالات اختناق جديدة بين المتظاهرين في وسط بغداد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:18 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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حدوث حالات اختناق جديدة بين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم من قبل قوات الأمن العراقية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وقد بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين العراقيين بالتجمع في ساحة التحرير وسط بغداد، منذ يوم الخميس الماضي، حيث دخلت الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، شهرها الثاني وأسفرت عن مقتل نحو 250 متظاهرا.

وصرحت مصادر، يوم أمس الجمعة، بأن ساحة التحرير والشوارع الرئيسية المؤدية لها غصت بالمتظاهرين، الذين توافدوا بأعداد كبيرة بعد انتهاء خطبة المرجعية الدينية في كربلاء، مضيفة أن أعداد المتظاهرين وصلت لأرقام غير مسبوقة، فيما يتوقع أن تبلغ التظاهرات ذروتها بعد ساعات قليلة.

ورفع متظاهرون شعارات تطالب برحيل جميع الطبقة السياسية الحاكمة، وأخرى مناهضة للتدخل الإيراني في العراق.

وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، رفض أن يقوم "طرف إقليمي أو دولي" بـ"فرض رأيه" على المتظاهرين في العراق، حيث ينقسم النفوذ السياسي بين إيران والولايات المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

حالات اختناق بغداد المتظاهرين العراق احتجاجات العراق

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