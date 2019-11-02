أحمد موسى في ذكرى انطلاق "الجزيرة": قناة الإفك والضلال ودعم الإرهاب (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على ذكرى انطلاق قناة الجزيرة القطرية قائلًا: "قناة الجزيرة الإرهابية 23 عاما من الإفك والضلال ودعم الإرهاب والتلفيق، والأكاذيب وتدمير الدول، وتفكيك الجيوش في المنطقة العربية، وخدمة المشروع الصهيوني".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن القناة نشأت أول نوفمبر عام 1996 عن طريق حمد بن جاسم، وزير خارجية قطر السابق وأمير قطر السابق حمد بن خليفة بعد انقلابه على والده.



وأشار الإعلامي، إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية خلال الـ23 عاما تتحدث بلسان الصهيونية، موضًحا أن جميع قيادات الجيش الصهيوني كانوا ضيوفا على هذا القناة فضلًا عن قادة الإرهاب.



وتابع: "هدف الجزيرة في المنطقة التآمر على دول المنطقة العربية، ونشر الافتراءات والأكاذيب، وتكون البوق الرسمي للتنظيمات الإرهابية حول العالم".

