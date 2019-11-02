Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى في ذكرى انطلاق "الجزيرة": قناة الإفك والضلال ودعم الإرهاب (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:22 م
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى، على ذكرى انطلاق قناة الجزيرة القطرية قائلًا: "قناة الجزيرة الإرهابية 23 عاما من الإفك والضلال ودعم الإرهاب والتلفيق، والأكاذيب وتدمير الدول، وتفكيك الجيوش في المنطقة العربية، وخدمة المشروع الصهيوني".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن القناة نشأت أول نوفمبر عام 1996 عن طريق حمد بن جاسم، وزير خارجية قطر السابق وأمير قطر السابق حمد بن خليفة بعد انقلابه على والده.

وأشار الإعلامي، إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية خلال الـ23 عاما تتحدث بلسان الصهيونية، موضًحا أن جميع قيادات الجيش الصهيوني كانوا ضيوفا على هذا القناة فضلًا عن قادة الإرهاب.

وتابع: "هدف الجزيرة في المنطقة التآمر على دول المنطقة العربية، ونشر الافتراءات والأكاذيب، وتكون البوق الرسمي للتنظيمات الإرهابية حول العالم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قناة الجزيرة توك شو أحمد موسى

أخبار تهمك

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ ساعة و 9 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

منذ ساعة و نصف

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من صالح جمعة حول مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

المعارضة القطرية تكشف أسرار وصول "حمد بن خليفة" للحكم

كشف الوجه الحقيقي للحمدين.. ردود أفعال واسعة على تصريحات رئيس وزراء قطر السابق

أحمد موسى: "حمد بن جاسم" خان الخليج بدعمه لإيران

22 عام من الكذب.. تعرف على التاريخ الأسود لقناة الجزيرة

موقع خليجي يكشف طرق دعم قطر للتنظيمات الإرهابية

حمد بن خليفة.. أمير الانقلابات وقائد قطر إلى الهاوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status