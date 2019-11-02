اسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019 ..بعد خسائره القوية
شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019 ، استقراًر في اسواق الصاغة، بعدما انهت تعاملاته الاسبوعية على خسائر بسب هبوط سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب
اليوم السبت بمحلات الصاغة:
وبلغ سعر
الذهب اليوم السبت 2-11-2019 خلال تعاملات المسائية لـ"عيار 21 " نحو 675 جنيه للجرام،
وحقق "عيار 18"نحو 581 جنيه للجرام، وبلغ "عيار 24" نحو 772 جنيه للجرام، ووصل سعر
الجنيه الذهب إلى 5420 جنيه.
اسعار
الذهب العالمية تنهي تعاملاتها على تراجعات:
وشهدت أسعار
الذهب العالمية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الأمس الجمعة انخفاضًا نتيجة لعمليات
جني الأرباح التى قام بها المستثمرون عقب الارتفاعات التى حققها المعدن الأصفر
طوال تعاملات الأسبوع الماضي.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية، لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
771 إلى 774
عيار 22
707 إلى 709
عيار 21
675 إلى 677
عيار 18
579 إلى 580
عيار 14
450 إلى 451
عيار 12
386 إلى 387
الاونصة
23.991 إلى 24.063
الجنيه الذهب
5,400 إلى 5,416
الكيلو
771.429 إلى 773.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
784.64جنيه
48.61$
سعر الذهب عيار 22
719.26جنيه
44.56$
اسعار الذهب عيار 21
686.58جنيه
42.54$
اسعار الذهب عيار 18
588.49جنيه
36.46$
سعر الذهب عيار 14
457.71جنيه
28.36$
سعر الذهب عيار 12
392.32جنيه
24.31 $
سعر الذهب عيار 9
294.24جنيه
18.23 $
اسعار أوقية الذهب
24,402 جنيه
1,512 $
اسعار جنيه الذهب
5,493 جنيه
340.28 $
اسعار كيلو الذهب
784,639 جنيه
48,611 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
31 أكتوبر
784.64
686.58
588.49
457.71
392.32
30 أكتوبر
776.71
679.64
582.54
453.08
388.36
29 أكتوبر
771.77
675.31
578.84
450.20
385.88
28 أكتوبر
774.93
7678.08
581.21
452.05
387.47
27 أكتوبر
780.88
683.29
585.67
455.52
390.44
26 أكتوبر
780.88
683.29
585.67
455.52
390.44
25 أكتوبر
781.17
683.54
585.89
455.69
390.59
24 أكتوبر
780.46
682.92
585.36
455.27
390.23
23 أكتوبر
777.13
680.01
582.86
453.33
388.57