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اسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019 ..بعد خسائره القوية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019  ، استقراًر في اسواق الصاغة، بعدما انهت تعاملاته الاسبوعية على  خسائر بسب هبوط سعر الذهب العالمي.

 

أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة:

 

وبلغ سعر الذهب اليوم السبت 2-11-2019 خلال تعاملات المسائية لـ"عيار 21 " نحو 675 جنيه للجرام، وحقق "عيار 18"نحو 581 جنيه للجرام،  وبلغ "عيار 24" نحو 772 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5420 جنيه.


 وكانت اسعار الذهب قد راتفعت خلال تعاملات يوم الخميس بقيمة تراوحت بين4 إلى 6 جنيه للجرام.

 

 

اسعار الذهب العالمية تنهي تعاملاتها على تراجعات:

 

وشهدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الأمس الجمعة انخفاضًا نتيجة لعمليات جني الأرباح التى قام بها المستثمرون عقب الارتفاعات التى حققها المعدن الأصفر طوال تعاملات الأسبوع الماضي.

 

ونزل سعر  الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية،  لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 


متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 784.64جنيه      

 48.61$

سعر الذهب عيار 22

 719.26جنيه

 44.56$

اسعار الذهب عيار 21

686.58جنيه       

42.54$

اسعار الذهب عيار 18

 588.49جنيه

36.46$

سعر الذهب عيار 14

457.71جنيه

28.36$

سعر الذهب عيار 12

392.32جنيه

24.31 $

سعر الذهب عيار 9

294.24جنيه

18.23 $

اسعار أوقية الذهب

24,402 جنيه

1,512 $

اسعار جنيه الذهب

5,493 جنيه

340.28 $

اسعار كيلو الذهب

784,639 جنيه

48,611 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

24 أكتوبر

780.46

682.92

585.36

455.27

390.23

23 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

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