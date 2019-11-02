اسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019 ..بعد خسائره القوية

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات المسائية اليوم السبت 2-11-2019 ، استقراًر في اسواق الصاغة، بعدما انهت تعاملاته الاسبوعية على خسائر بسب هبوط سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة:

وبلغ سعر الذهب اليوم السبت 2-11-2019 خلال تعاملات المسائية لـ"عيار 21 " نحو 675 جنيه للجرام، وحقق "عيار 18"نحو 581 جنيه للجرام، وبلغ "عيار 24" نحو 772 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5420 جنيه.





وكانت اسعار الذهب قد راتفعت خلال تعاملات يوم الخميس بقيمة تراوحت بين4 إلى 6 جنيه للجرام.

اسعار الذهب العالمية تنهي تعاملاتها على تراجعات:

وشهدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الأمس الجمعة انخفاضًا نتيجة لعمليات جني الأرباح التى قام بها المستثمرون عقب الارتفاعات التى حققها المعدن الأصفر طوال تعاملات الأسبوع الماضي.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية، لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 771 إلى 774 عيار 22 707 إلى 709 عيار 21 675 إلى 677 عيار 18 579 إلى 580 عيار 14 450 إلى 451 عيار 12 386 إلى 387 الاونصة 23.991 إلى 24.063 الجنيه الذهب 5,400 إلى 5,416 الكيلو 771.429 إلى 773.714





متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 784.64جنيه 48.61$ سعر الذهب عيار 22 719.26جنيه 44.56$ اسعار الذهب عيار 21 686.58جنيه 42.54$ اسعار الذهب عيار 18 588.49جنيه 36.46$ سعر الذهب عيار 14 457.71جنيه 28.36$ سعر الذهب عيار 12 392.32جنيه 24.31 $ سعر الذهب عيار 9 294.24جنيه 18.23 $ اسعار أوقية الذهب 24,402 جنيه 1,512 $ اسعار جنيه الذهب 5,493 جنيه 340.28 $ اسعار كيلو الذهب 784,639 جنيه 48,611 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى