شاروبيم: الكشف على 979 في قافلة طبية مجانية بقرية أبو المعاطي الباز





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 979 في قافلة طبية مجانية بقرية ابو المعاطي الباز مركز بني عبيد خلال يومين.وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 19 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار قرارين علاج على نفقة الدولة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ134حالة، كما تم اجراء 218 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 106 من أمراض الضغط والسكر.وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن اقامتهم.ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي1،2 من نوفمبر الجاري، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة، واسنان، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية.