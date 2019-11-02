Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق محروس يقود أهلي جدة للفوز في افتتاح الدوري السعودي لليد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
سيد علي
Advertisements

 

حقق فريق أهلي جدة السعودي لكرة اليد الفوز في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد من دوري كرة اليد السعودي، في مواجهة العدالة، بنتيحة ٣٣/٢٧، وذلك تحت قيادة  طارق محروس المدير الفني المصري لفريق أهلي جدة.

 

وأشاد محروس بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون في بداية مشوار الفريق في دوري اليد السعودي، مؤكدا أن المباريات المقبلة ستشهد ارتفاعا تدريجيا في المستوى بالتوازي مع توالي المباريات.

 

جدير بالذكر أن طارق محروس بدأ مشواره في قيادة أهلي جدة بعد انتهاء تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة اليد عقب تتويجه ببرونزية العالم للشباب مع المنتخب الوطني مواليد ١٩٩٨ التي أقيمت قبل شهرين في إسبانيا.

Advertisements

أخبار تهمك

ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من صالح جمعة حول مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI GOAL

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status