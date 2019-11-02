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على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قامت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بتنظيم رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالبحر الأحمر، بمزرعة الأسماك بمنطقة الجونة بالتعاون مع روتاري الجونة لرفع الروح المعنوية لمرضي الفشل الكلوي وذويهم، وذلك تحت رعاية الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن هذا العمل لم يكن الأول من نوعه ولكن تم تنظيم عددًا من الرحلات الترفيهية لمرضى الفشل الكلوي في عدد من مدن المحافظة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق رفع معنويات المرضى وإعطائهم أمل في الحياة بجانب الكورسات العلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن العلاج الدوائي ليس كل شئ ولكن المريض يحتاج إلى العلاج المعنوي، والتعامل مع المريض له طرق كثيرة، ومن أهمها أن الطبيب المعالج لا بد من أن يرفع من روح المريض معنويا، خصوصًا وأن معنويات المريض جزء أساسي في نسبة الشفاء.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، هذه الرحلات ستستمر دورية مما تأتي مثل هذه الرحلات الترفيهية بالإيجابي على حالة المرضى، مؤكدًا أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر تسعى وتبذل قصارى جهدها في الإرتقاء بمنظومة الصحة.
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
على أنغام العود وضفاف البحر.. رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالغردقة (صور)
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