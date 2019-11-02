أول تعليق من ساديو ماني بعد مباراة ليفربول واستون فيلا

عبر اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول عن سعادته بالفوز أمام استون فيلا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





تعرف علي ما قاله ساديو ماني بعد نهاية المباراة





وقال ماني في تصريحات صحفية بعد المباراة:" دوماً تكون مباريات صعبة لكن ردة فعلنا مثالية، الشوط الاول كان سيء لكن واصلنا التقدم والمحاولة مرة اخرى، ‏لم اقدم افضل اداء لي لكن سجلت هدف وحققت الفوز وهذا اهم شيء، ‏سعيد بالهدف لاننا فزنا وكنا نستحق ذلك وقاتلنا الى اخر رمق، مان سيتي فريق قوي ونتطلع لمواجهته لكن نحن ليفربول، ستكون مباراة مثيرة في الجولة المقبلة".





تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول أمام أستون فيلا اليوم.





وحقق نادي ليفربول بمشاركة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح فوزا مثيرا في الوقت القاتل علي حساب نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وبهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نقاطه في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج الي 31 نقطة في صدارة ترتيب البطولة الإنجليزي.