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نجم برشلونة يفتح النار على لاعبي البرسا بعد السقوط أمام ليفانتي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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قام نجم نادي برشلونة الإسباني بلوم لاعبي الفريق عقب هزيمة اليوم السبت 2 نوفمبر على يد نادي ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني.

هزيمة برشلونة على يد ليفانتي
وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات جريزمان عن مباراة ليفانتي
وقال جريزمان في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "لم ندخل الشوط الثاني جيدا، يمكننا فقط التعلم والتحسين".

وأضاف: "في كل مباراة يمكن أن يحدث كل شيء، لكن يجب أن تتفاعل واليوم فعلنا ذلك، يجب أن نرى الاخطاء التي قمننا بها، ونعمل على تحسينها".

وواصل: "لم ندخل المباراة اليوم بنسبة 100%، وليفانتي كان افضل منا، يمكن ان تكون مشكلة في الموقف، او مشكلة كرة قدم، قليلا من كل شيء حدث اليوم، يجب العمل حتى لا يتكرر ذلك مرة اخرى".

وأكمل: "ليس لدينا تفسير، عليك ان ترى الاخطاء وتعمل على تصحيحها، لا اعرف ما اذا كانت مشكلة كرة قدم، او موقف، او كل شيء، سجلوا 3 اهداف في 10 دقائق فقط، هذه يحدث بسبب وجود مشكلة كرة قدم، والكثير من الاشياء، لكنه شيء يمكن ان يحدث في لعبة كرة القدم".

موعد مباراة برشلونة القادمة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى جريزمان حديثه قائلا: "عليّ أن أدخل قليلاً شيئا فشيئا، لن ألتقط كل التكتيكات على الفور، إذا كنت اشارك دفاعيا، فهذا بفضل سيميوني، هو الذي علمني كل ذلك".

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