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لايبزيج يمطر شباك ماينز بثمانية أهداف بالدوري الألماني (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:59 م
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لايزبيج يسحق ماينز
لايزبيج يسحق ماينز
محمد جمال
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شهد ملعب ريد بول نتيجة قاسية لماينز علي يد نادى لايبزيج، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني، حقق لايبزيج الفوز علي ماينز بنتيجة 8_0، تحت قيادة الحكم وينكمان، في لقاء شهد تفوق كبير للاعبو لايبزيج.

لايزبيج يسحق ماينز بثمان أهداف بالدوري الألماني

حقق فريق لايبزيج فوز كبير وعريض علي فريق ماينز بنتيجة 8_0 وأحرز أهداف لايبزيج كل من تيمو فيرنر ثلاث أهداف ونوردى موكيلي هدف ومارسيل سبايستر هدف وكريستوفر نكونو هدف ومارسيل هالستينبيرج هدف ويوسف بولسن هدف.

وتألق نجم المنتخب الالمانى تيمو فيرنر بشكل رائع هلال اللقاء بتسجيله ثلاث أهداف ( هاتريك) وصناعة مثلهما.

ترتيب لايبزيج وماينز بالدوري الألماني

بعد فوز لايبزيج بثمان أهداف علي نظيره ماينز أصبح فريق لايبزيج في المركز الثالث برصيد 18 نقطة خلف بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وتفوق علي بايرن ميونخ بينما فريق ماينز في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

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