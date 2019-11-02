Advertisements
Advertisements
Advertisements

6 مباريات مرتقبة بالجولة الثالثة لمجموعة الصعيد بالممتاز "ب"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تقام في الثانية والنصف من عصر الأحد 5 مباريات مرتقبة في المجموعة الأولى للقسم الثاني، وتختم الجولة يوم الإثنين بلقاء تليفونات بني سويف مع الألومنيوم،
وتشهد الجولة الثالثة أكثر من مباراة ساخنه أهمها بنى سويف مع المنيا، والفيوم مع البنك الأهلي.

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة الثالثة:

- بنى سويف مع المنيا

يشهد استاد بنى سويف صدام مرتفب، يجمع بين فريق بنى سويف المتصدر بقيادة حسن موسى برصيد 6 نقاط مع فريق المنيا صاحب المركز التاسع بقيادة سمير كمونه برصيد نقطة وحيدة، وشهدت الجولة الثانية
فوز بنى سويف على سوهاج بهدف كريم أشرف، وتلقى فريق المنيا الهزيمة بهدف نظيف من الألومنيوم.

- الفيوم مع البنك الأهلي

على استاد الاسيوطي الفرعي، يحل فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 4 نقاط ضيفأ ثقيلاً على فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة محمد محسن أبو جريشه برصيد 3 نقاط٠

وكان فريق البنك الأهلي فاز على فريق ديروط بثلاثية إسلام صلاح سولارى ومحمد حامد ومحمد أحمد لعبه، وتلقى الفيوم الهزيمة أمام فريق تليفونات بنى سويف بهدف .

- الاعلاميين مع شبان قنا

يستضيف نادى الاعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة جميل حلمي برصيد نقطتين فريق شبان بقنا صاحب المركز الرابع بقيادة كمال الزين برصيد 3 نقاط
وكانت الجولة الثانية شهدت ، تعادل الاعلاميين مع طهطا بدون أهداف ، وفاز شباب قنا على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف سجلهما ابراهيم حسن وأحمد الجبيلاوى .

- بترول اسيوط مع سوهاج

يلتقي بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 3 نقاط مع فريق سوهاج صاحب المركز قبل الأخير بقيادة نبيل محمود برصيد نقطة وحيدة ، وشهدت الجولة السابقة هزيمة بترول أسيوط امام شباب قنا بهدفين مقابل هدف ، وهزيمة سوهاج امام بنى سويف بهدف .

- ديروط مع طهطا

يواجه فريق ديروط صاحب المركز العاشر بقيادة حمادة رسلان خلفا لمحمد يوسف برصيد نقطة فريق طهطا صاحب المركز الأخير بقيادة بركات إبراهيم برصيد نقطة.

وشهدت الجولة السابقة هزيمة ديروط بثلاثة أهداف امام البنك الاهلي ، وتعادل طهطا سلبيا مع الاعلاميين .


- تليفونات بني سويف مع الالومنيوم

على استاد بنى سويف ، يلتقي يوم الإثنين، فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد شعبان برصيد 4 نقاط مع فريق الالومنيوم صاحب المركز السابع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 3 نقاط ، وشهدت الجولة السابقة فوز تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف لمانجا فواى ، بينما فاز الالومنيوم على المنيا بهدف محمود نجاح .

- ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 6 نقاط
2-البنك الأهلى 4 نقاط
3- تليفونات بني سويف 4 نقاط
4- شبان قنا 3 نقاط
5- بترول أسيوط 3 نقاط
6- الفيوم 3 نقاط
7 الألومنيوم 3 نقاط
8- الإعلاميين نقطتين
9- المنيا نقطة وحيدة
10- ديروط نقطة وحيدة
11- سوهاج نقطة وحيدة
12- طهطا نقطة وحيدة
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 30 دقيقة

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من صالح جمعة حول مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status