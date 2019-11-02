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مواصلة مساعدات "سلمان للإغاثة" للمحتاجين بالدول العربية والإفريقية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مواصلة تقديم المساعدات الطبية والغذائية لعدد من المحتاجين بالدول العربية والإفريقية.


المملكة المغربية

بدأت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة أورام الغدة الدرقية، بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي؛ وذلك في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.

وتهدف الحملة التي تستغرق تسعة أيام إلى علاج 100 مريض تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة من المرضى المنتمين إلى الأسر المغربية ذات الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج، انطلاقًا من واجب المملكة الإنساني في التخفيف من آلام المحتاجين ورفع معاناة أسرهم.

وأكد مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة الدكتور يونس الكريك، أن هذه الحملة الطبية السعودية الإنسانية، جاءت لتنهي معاناة المرضى ممن تعثّرت حياتهم من جرّاء احتياجهم للعمليات الجراحية ولا يستطيعون إجراءها لارتفاع تكلفتها.

وأضاف الدكتور يونس الكريك، أن الحملة تستهدف المرضى الفقراء ممن يتجرعون الآلام وليس بوسعهم العلاج، إضافة إلى أن هذا النوع من العمليات بحاجة إلى كادر طبي مختص ومستلزمات طبية باهظة الثمن.

وأشار إلى أن معظم الأورام التي جرى اكتشافها بعد الفحوصات الأولية للمصابين هي أورام حميدة، وبعضها خبيثة، مبينًا أن أغلب المرضى من النساء، وسيستفيد من هذه الحملة الإنسانية سكان مدينة قلعة السراغنة والأقاليم المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الإنسانية هي ضمن اتفاقية جرى توقيعها بين المركز والهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية التطوعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في العديد من دول العالم؛ وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

الكاميرون

 كما أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون؛ 100 عملية جراحية، وكشفت على 3 آلاف و200 شخص؛ وذلك خلال اليومين الأولين من بدء الحملة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

اليمن

واختتم المركز، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون اليمنية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز سبع عمليات معقدة في اليوم الـسادس والأخير ليصبح مجموع العمليات 57 عملية جراحية خلال الحملة.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

كما وزع المركز 1500 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 6 آلاف أسرة بواقع 36 ألف فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريتي نهم وبني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وأيضًا، وزع المركز 2500 كرتونة من اللحوم المجمدة تستهدف 10 آلاف أسرة بواقع 60 ألف فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات مأرب وصرواح والوادي بمحافظة مأرب.

وكذلك وزع المركز ألفي كرتونة من اللحوم المجمدة تستهدف 3700 أسرة بواقع 22200 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريات حيران، وميدي، وحرض، وعبس بمحافظة حجة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق.

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الكلمات المفتاحية

مواصلة مساعدات مركز سلمان للإغاثة المحتاجين الدول العربية الأفريقية

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