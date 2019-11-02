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الغرف التجارية تكشف أهمية الاكتشافات البترولية الأخيرة بالنسبة للاستثمار بمصر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:58 م
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الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز
داليا الحسين
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قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، إن مصر أصبحت من الدول المصدرة للغاز بعد أن كانت مستوردة له العام الماضي، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود أتاح لمصر التنقيب في مياه شرق المتوسط.

وأضاف "عز"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لولا ترسيم الحدود كانت الشركات العالمية لن تدخل للتنقيب في المياه الإقليمية لمصر.

ولفت أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، إلى أن شركة أيني الإيطالية التي كشفت عن حقل ظهر، يوجد لديها اكتشافين آخرين، مشيًرا إلى أن مصر لديه فائض في الغاز تستطيع تصديره.

وتابع: "الاكتشافات البترولية سمحت بتخفيض سعر الطاقة للمصانع"، مؤكدًا أنه لا بد من دعم صناعات الحديد والأسمنت والأسمدة؛ لأنهم صناعات استراتيجية وتحتاجها الدولة في المشروعات القومية وغيرها.
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الكلمات المفتاحية

مصر صناعة الحديد صناعة الأسمنت توك شو الدكتور علاء عز اكتشافات الغاز

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