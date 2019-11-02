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آمنة نصير توجه رسالة نارية لـ أسما شريف منير بعد تطاولها على الشيخ الشعراوي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:09 م
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آمنة نصير
آمنة نصير
كساب أحمد
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عقبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، على وصف الإعلامية أسما شريف منير، الإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "لا تنجرفوا وراء هذه الجهالة، حديث البعض عن علماء الأمة بجهل، كارثة".

ووجهت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، حديثها لـ أسما شريف منير، قائلة: "إنتي خريجة مدرسة أجنبية، مالك ومال الشيخ الشعراوي، خليكي في اللي تعرفيه، رسالة لكل شاب لا تتكلم فيما تجهله، وتسعوا إلى الشهرة من خلال الحديث بلا عقل أو احترام".

ولفت إلى أن الشعب المصري يعيش الآن في محنة ثقافة، وهناك حاجة لإعلام قوي لاستعادة الهوية اللغوية والعقائد والإنسانية الخاصة بالإنسان المصري الذي عرف كافة القيم والأخلاق.

وتابعت: "ألم تجد هذه البنت صفة للإمام، إلا صفة التطرف، يا بنتي عيب، هذا النوع من الجهالة التي ترسليها عبر جهلك، اذكروا محاسن موتاكم".

وتابعت أن تبرير الفنان شريف منير، ما قام به نجلته بأنها خريجة مدارس دولية ليس حجة أو تبرير لما قالته، معقبة: "ما قاله شريف منير يعاب عليه، لأنه لم يعلم بنته الدين،.. أنا خريجة مدرسة أجنبيه من الابتدائية حتى وصلت الجامعة، وهذا لم يغير ثقافيتي أو قيمي، وقمت باختيار دراسة الفلسفة بجامعة الأزهر".
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