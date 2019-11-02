Advertisements
Advertisements
Advertisements

هذه الشخصيات ساهمت في إسقاط البغدادي (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
أبوبكر البغدادي
أبوبكر البغدادي
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "العربية"، فيلم وثائقي يظهر أبرز مشاهد مطاردة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والاعترافات التي حصلت عليها القوات العراقية من معتقلين تابعين لداعش في سجونها، وكان لها أبرز الأثر في نجاح القوات الأمريكية في الإيقاع به.

وأوضح الفيلم الوثائقي، أن محمد على ساجت، عديل أبو بكر البغدادي ومرافقه الشخصي هو من أدلى بمعلومات للمخابرات العراقية ساهمت في الإيقاع بالبغدادي، كذلك ساهمت عدد من زوجات قيادات التنظيم في سقوط البغدادي منهم أم عبدالله زوجة ناقل بريد البغدادي، وأمين سره.

هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ غارة جوية على شرق سوريا أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي، وعدد من رجاله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل البغدادي مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش أبوبكر البغدادي

أخبار تهمك

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

منذ ساعة و نصف

يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من صالح جمعة حول مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

داعشية ساعدت في رصد تحركات أبو بكر البغدادي بالعراق

أول صورة للرجل الذي دل على أبو بكر البغدادي

كيف تناولت الصحف العالمية مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي؟

عاجل.. ماكرون: مقتل "البغدادي" ضربة قوية لداعش.. ولكن

عديل أبو بكر البغدادي: لم يتوقع أحد مقتله.. "وضعه الأمني كان قويًا" (فيديو)

أول تعليق من عديل "البغدادي" على مقتل زعيم داعش بعد أن دل على مكانه (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status