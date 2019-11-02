هذه الشخصيات ساهمت في إسقاط البغدادي (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، فيلم وثائقي يظهر أبرز مشاهد مطاردة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والاعترافات التي حصلت عليها القوات العراقية من معتقلين تابعين لداعش في سجونها، وكان لها أبرز الأثر في نجاح القوات الأمريكية في الإيقاع به.



وأوضح الفيلم الوثائقي، أن محمد على ساجت، عديل أبو بكر البغدادي ومرافقه الشخصي هو من أدلى بمعلومات للمخابرات العراقية ساهمت في الإيقاع بالبغدادي، كذلك ساهمت عدد من زوجات قيادات التنظيم في سقوط البغدادي منهم أم عبدالله زوجة ناقل بريد البغدادي، وأمين سره.



هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ غارة جوية على شرق سوريا أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي، وعدد من رجاله.

