طنطا يعود للمران الجماعي بعد راحة سلبية 24 ساعة







استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين مرانه الجماعي اليوم، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي الفريق بالأمس الجمعة لمدة 24 ساعة.



وكان قد قرر الجهاز الفنى خوض مباراتين وديتين مع فريق حرس الحدود على ملعب فندق إقامة الأخير بالقاهرة وذلك يوم الاربعاء القادم.



ويحتل طنطا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز وحيد علي نادي وادي دجلة، وثم تلقي هزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما.



ويستضيف طنطا نظيره سموحة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط يوم 28 من الشهر الجاري، بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب.



الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف الدوري المصري الممتاز ، وذلك حتي انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019 للشباب تحت 21 سنة، والتي ستقام في مصر خلال الفترة المقبلة بشهر نوفمبر ، وستنتهي يوم 23 من الشهر الجاري.

