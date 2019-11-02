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ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة ضد ليفانتي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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ميسي
ميسي
حسن شحاتة
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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ الخسارة أمام مضيفه ليفانتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وعلى الرغم من افتتاح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف المباراة لصالح البلوجرانا في الشوط الأول، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من قلب الطاولة بثلاثية لصالحهم في الشوط الثاني في الدقائق 61، 63، 68 من زمن المباراة.

وفي إطار نفس الجولة خطف فالنسيا فوزًا صعبًا من مضيفه إسبانيول، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

ونرصد لك في السطور التالية ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة ضد ليفانتي.

ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة ضد ليفانتي
1- برشلونة برصيد 24 نقطة.
2- ريال مدريد برصيد 21 نقطة.
3-غرناطة برصيد 20 نقطة.
4-أتلتيكو مدريد برصيد 20 نقطة.
5-إشبيلية برصيد 20 نقطة.
6-ريال سوسيداد برصيد 19 نقطة.
7-فياريال برصيد 17 نقطة.
8-ليفانتي برصيد 17 نقطة.
9-فالنسيا برصيد 17 نقطة.
10-أتلتيك بيلباو برصيد 16 نقطة.
11- خيتافي برصيد 16 نقطة.
12- أوساسونا برصيد 15 نقطة.
13- بلد الوليد برصيد 14 نقطة.
14- إيبار برصيد 12 نقطة.
15- ألافيس برصيد 12 نقطة.
16- ريال بيتيس برصيد 12 نقطة.
17- ريال مايوركا برصيد 11 نقطة.
18- سيلتا فيجو برصيد 9 نقطة.
19- إسبانيول برصيد 8 نقطة.
20- ديبورتيفو ليجانيس برصيد 5 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

ميسي ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برشلونة

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