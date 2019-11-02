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الزمالك يجيب.. لماذا فشل الأبيض في ضم لابا كودجو؟

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:50 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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برر مصدر داخل نادي الزمالك سبب فشل ثفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

ودخل الزمالك في خط المفاوضات مع اللاعب مطلع الموسم لكن الصفقة لم تتم، وواجه مسئولو الزمالك مطبات في وجود اكثر من وكيل في الصفقة وتفاوت الأرقام المالية وكان كان السبب الرئيسي وراء عدم ضم لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي السابق والعين الإماراتي الحالي بعد الانتقادات من جانب البعض لضياع الصفقة عقب تألق اللاعب مع الفريق الإماراتي.

 

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك أن السبب وراء عدم ضم اللاعب لدخول أكثر من وكيل في المفاوضات والمغالاة المالية المبالغ فيها من جانب اللاعب الذي طلب الحصول على ما يقرب من مليون ونصف مليون دولار كراتب سنوي له مما أدى لفشل المفاوضات.

 

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

 

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

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