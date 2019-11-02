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راجح لم ينته.. قضية جديدة تثير ضجة في المنزلة والضحية طالب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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المباحث
المباحث
محمد كشك
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قررت نيابة المنزلة في محافظة الدقهلية، حبس عامل سمك وطالب أطلقا الأعيرة النارية على طالب ثانوية أمام كافيه نت لخلافات سابقة على أولوية المرور بدراجة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بإصابة طالب بطلق خرطوش في القدم، إثر اعتداء عامل وطالب جامعة عليه أمام "كافيه إنترنت" بمدينة المنزلة، وأطلق العامل الرصاص في الشارع، ما أثار الذعر بين رواده من المواطنين.

بدأت الواقعة باستقبال مستشفى المنصورة الدولي، محمد العربي شيخ العرب أحمد، 17 سنة" طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى مصابا بجرح بالقدم اليسرى إدعاء طلق ناري خرطوش وحالته سيئة ومحول من مستشفى المنزلة العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى، ومامور مركز المنزلة العميد محمد عبد الحميد وقوة مرافقه له وبسؤال المصاب، اتهم "أحمد. م. ال"، 17 سنة، عامل بمحل سمك، و"باسل. أ"، طالب بأولى جامعة، مقيمان بالمنزلة بقيام الأول بإطلاق طلق ناري خرطوش عليه بسبب خلاف سابق بينهما.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15542 جنح المنزلة لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

وعلي الفور شكل اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية فريق بحث عن المتهمين بإشراف مدير المباحث، اللواء السيد سلطان وأكدت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه بسبب مرور المجنى عليه بموتوسيكل بجوار المتهم ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وعندما توجه مع والده للاعتذار له رفض وهدد بالانتقام.

وبتفريغ كاميرا المراقبة داخل مقهى الإنترنت تبين دخول المتهم الأول يحمل سلاح وقام بإطلاق النيران من بندقية كان يحملها، كما دخل مجموعة من الشباب واعتدوا بالضرب على المجنى عليه، مما أثار الذعر بالمكان وحاول رواده الهروب.

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم أثناء هروبه في أحد المناطق المتاخمة للمنزلة، وبإرشاده تم ضبط البندقية المستخدمة في الواقعة.
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