تعرف على تقييم محمود حسن "تريزيجيه" ضد ليفربول

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه علي تقييم جيد في مباراة فريقه استون فيلا أمام نظيره فريق ليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما حصل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي تقييم متوسط بعد مشاركته بديلا في المباراة أمام ليفربول بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





تعرف علي تقييم تريزيجه و المحمدي أمام ليفربول.

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه علي تقييم جيد وهو 6.9 من 10 بعد أن استطاع أن يسجل هدفا في المباراة أمام ليفربول وهو هدفه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج هذا الموسم وحصل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي تقييم 6.2 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد المباراة.





وبهذه النتيجة توقف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه عدد نقاطه الي 11 نقطة في المركز الثاني عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، ويستعد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه لمواجهة والفرهامبتون بالجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي.