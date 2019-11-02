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عاجل.. حفيد الشيخ الشعراوي يرد على أسما شريف منير بعد وصفها لإمام الدعاة بالمتطرف

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:50 م
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الشعراوي وأسما شريف منير
الشعراوي وأسما شريف منير
كساب أحمد
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علق محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، على وصف الإعلامية أسما شريف منير، الإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلًا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وكان صديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين".

وأضاف حفيد الشيخ الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح، وعدم الغلو، اعتذار أسما مقبول وعفى الله عما سلف، طالما قالت إنها كانت جاهلة".

من جانبه قال الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، إن هناك ضرورة لوقفة مع التعليم الأجنبي المتواجد في مصر، لأنه يغير ثقافة المصريين، خاصة أن والد أسما، الفنان الكبير شريف منير، قام بتبرير ما قامت به نجلته بأنها خريجة مدارس أجنبية.
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