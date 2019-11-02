أيمن البياع يغازل عبير صبري على "إنستجرام" (صور)

غازل المحامي الفلسطيني أيمن البياع، زوجته الفنانة عبير صبري، بنشر صورة لهما وهما في أحد السهرات اليلية.





وعلق البياع على الصورة التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلًا: "أجمل سهرة مع أجمل عالم".





وتفاعل متابعو ايمن البياع مع الصورة معلقين: "ماشاء الله عليكم، منورين، ايه الجمال ده، ست الكل، تميزكم رائع، ربي يسعدكم".





يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.