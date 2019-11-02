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برشلونة يسقط بالثلاثة أمام ليفانتي ويعطي هدية ثمينة إلى ريال مدريد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:55 م
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برشلونة
برشلونة
محمد جمال
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حقق فريق ليفانتى مفاجأة بالدوري الإسباني بالفوز علي فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر، في لقاء أقيم علي ملعب فالنسيا، ضمن مباريات اليوم من الليجا الإسبانية، بنتيذة 3-2، في لقاء تحت قيادة الحكم سوبرينو ماجان، ليظل البارسا في معاناه تحت قيادة مدربه الإسبانى ارنستو فالفيردى.

ليفانتى يحقق الفوز على برشلونة
تقدم برشلونة في النتيجة بهدف سجله القائد ليونيل ميسي من ضربة كزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ولكن في الشوط الثانى إنتفض فريق ليفانتى ليسجل ثلاثيه فى 8 دقائق فقط عن طريق كل من خوسيه كامبانيا وبورخا مايورال ونيمانجا رادوجا ولكن في الدقيقة 75 سجل ليونيل ميسي الهدف الثانى للبارسا والثانى له في اللقاء.

وشهد اللقاء الكثير من الإنذارات للاعبو البارسا فقد تحصل لاعبي الفريق علي 6 كروت صفراء وهم بيكيه وجريزمان وأرثر ميلو و لينجليت وسيرحيو روبيرتو وانسو فاتي، بينما تحصل لاعبي ليفانتى علي إنذار وحيد لبردهي.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد ليفانتى الثامن برصيد 17 نقطة بينما ظل برشلونة في الصدارة برصيد 22 نقطة، وسيواجه فريق ريال مدريد الإسبانى مساء اليوم فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة مما سيمثل خطورة على صدارة برشلونة، ويحتل المرينجي المركز الثانى برصيد 21 نقطة.
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ميسي خسارة برشلونة برشلونة وليفنتي برشلونة

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