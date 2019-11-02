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YALLAKORA كورة لايف اونلاين NOW مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين NOW

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:54 م
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مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي
مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي، حيث يلتقى فريق إنتر ميلان نظيره فريق بولونيا فى تمام السابعة مساء اليوم السبت بملعب ريناتو دالارا، ضمن مواجهات الأسبوع الحادى عشر بالدورى الإيطإلى "الكالتشيو".

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا بث مباشر فى الدورى الإيطالي ، حيث يلتقى فريق إنتر ميلان بنظيره فريق بولونيا فى تمام السابعة مساء اليوم السبت بملعب ريناتو دالارا ، ضمن مواجهات الأسبوع الحادى عشر بالدورى الإيطإلى "الكالتشيو" .

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا بث مباشر بدون تقطيع، حيث يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثانى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 8 منها وتعادل فى مباراة وحيدة وخسر فى مثلها ، بينما يحتل فريق بولونيا المركز العاشر برصيد 12 نقطة ، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 3 وخسر 4 مباريات .

يلا شوت بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبولونيا فى الدورى الإيطالي
 
يلا شوت بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبولونيا فى الدورى الإيطالي، يسعى إنتر ميلان فى مباراة اليوم إلى ألفوز وحصد الثلاث نقاط لتصدر الدورى الإيطإلى الذى يعتلى ترتيبه يوفنتوس برصيد 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الإنتر .

يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثانى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 8 منها، وتعادل فى مباراة وحيدة وخسر فى مثلها، بينما يحتل فريق بولونيا المركز العاشر برصيد 12 نقطة، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 3 وخسر 4 مباريات.

ويسعى إنتر ميلان فى مباراة اليوم إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط لتصدر الدورى الإيطإلى الذى يعتلى ترتيبه يوفنتوس برصيد 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان.
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