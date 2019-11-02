الإمارات : ملتزمون بمستويات خفض الإنتاج بنسبة 100%

أعلن وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي قوله يوم السبت إن ”التزام الإمارات باتفاق أوبك+ يفوق المئة بالمئة.

وأضاف "المزروعي" ”نسبة الإنتاج المحددة للدولة حسب الاتفاق تقدر بثلاثة ملايين و72 ألف برميل يوميا.“.

تراجع عدد حفارات التنقيب عن النفط :

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق بينما يؤثر انتاج قياسي من الخام على التوقعات لأسعار الطاقة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الجمعة، في تقريرها الأسبوعي ، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر تشرين الثاني لينخفض اجمالي عدد الحفارات الى 691، وهو الأدنى منذ أبريل نيسان 2017 .

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 874 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتاليا، وهو عدد قياسي، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

وقفز انتاج النفط في الولايات المتحدة حوالي 600 ألف برميل يوميا في أغسطس آب الى مستوى قياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا بدعم من زيادة بلغت 30 بالمئة في الإنتاج من خليج المكسيك.