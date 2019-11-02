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منتخبات مصر الأربعة تفوز بالمراكز الأولى فى البطولة العربية للجمباز الفنى بتونس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسدل الستار مساء غد الأحد على فعاليات البطولة العربية للجمباز الفنى رجال وانسات وشباب وفتيات التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 25 وحتى 3 نوفمبر الجارى بمشاركة 12 دولة عربية ، حيث تمكن منتخبنا الوطني للانسات من الفوز بالمركز الأول فى الترتيب العام بجدارة ، بعد الحصول على ست ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات ومثلها فضية ، فازت اللاعبة نور المهدى بالثلاث ذهبيات ، بواقع ميدالية فى الفردى العام ، والثانية فى حصان القفز ، والثالثة فى المتوازى ، وحصل على الفضيات الثلاث  كل من زينة إبراهيم فى الفردى العام والمتوازى ، وهنا عمرو فى حصان القفز ، لتتربع اللاعبات على عرش البطولة العربية بجدارة .

 

كما فاز منتخب الرجال حتى الآن بالمركز الأول فى الترتيب العام أيضا بالحصول على 5 ميداليات بواقع ذهبية واحدة للاعب زياد إبراهيم على جهاز الحلق ، وفضيتان حصل عليها كل من كريم أيمن فى الفردى العام ، ومحمد عاشور على جهاز الحلق ، وبرونزيتان فاز بهما محمد عاشور فى الفردى العام ، وكريم أيمن على جهاز الأرضى ، ويتبقى لمنتخب الرجال اليوم السبت نتائج منافسات فردى الأجهزة وحصان القفز والمتوازى والعقلة ، ومن المنتظر أن يضيف الرجال اليوم مزيدا من الميداليات المتنوعة رغم المنافسة الشرسة من منتخب الجزائر على ذهبية الترتيب العام .

 

ضم منتخب الانسات اللاعبات نور المهداوي وزينة إبراهيم وسما ايمن وفرح عمر وهنا عمرو ، وضم منتخب الرجال اللاعبين كريم ايمن ومحمد عاشوروزياد خاطر وأحمد مجدي ويوسف وائل ، وضم الجهاز الفنى كل من أشرف الشافعي وسارة عثمان وعزت سعد وزياد يوسف ومحمد عبدالرؤوف .

 

وكان منتخبا الشباب والشابات قد حصل على المركز الأول فى الترتيب العام فى منافسات البطولة ، وتربعا على قمة البطولة العربية للجمباز ، بالحصول على 16 ميدالية متنوعة منها 7 ذهب  و4 فضة و5 برونز ، حيث حصل فريق الانسات للجمباز الفنى على المركز الأول برصيد 9 ميداليات متنوعة منها 3 ذهب و 2 فضة و4 برونز ، حقق الميدالية الذهبية اللاعبات نغم أيمن فى منافسات الفردى العام ، ومى حازم على المتوازى ، وندى عبد الرحمن على جهاز عارضة التوازن ، وفاز بالفضة اللاعبتين نغم أيمن على جهاز المتوازى ، ومى حازم على عارضة التوازى ، وحقق الميداليات البرونزية الأربع اللاعبات ندى عبد الرحمن فى منافسات الفردى العام ، وفريدة دبور على حصان القفز ، ومريم طارق على جهاز الحركات الأرضية ، وعلى نفس الجهاز حققت فريدة دبور الميدالية البرونزية الرابعة والأخيرة .

 

اما منتخب مصر الوطنى للشباب للجمباز الفنى فاز ايضا بالمركز الأول بعد إنتهاء المنافسات برصيد 7 ميداليات متنوعة ، منها 4 دهب و2 فضة وبرونزية واحدة ، فاز بالذهب اللاعبين محمد ناجى فى منافسات الفردى العام ، وذهبية أخرى على جهاز المتوازى ، وذهبية ثالثة لنفس اللاعب على جهاز حصان الحلق ، وسيف محمد على جهاز حصان القفز ، وحقق الفضيتان كل من سيف محمد على جهاز الحركات الأرضية ، ومحمد ناجى على حصان الحلق ، وفاز بالميدالية البرونزية الوحيدة اللاعب سيف محمد على جهاز الحلق.

 

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة إتحاد الجمباز إن النتائج التى حققها الشباب والانسات فى البطولة بالتربع على العرش العربى جيدة للغاية ، وبخاصة أن أعمارهم صغيرة تتراوح بين 14 إلى 15 عاما فقط ، مشيرا إلى أن هذه البطولة اول مرحلة من مراحل إعداد وتجهيز منتخبات الناشئين للمرحلة المقبلة ، حيث تشارك هذه المنتخبات فى بطولتين بدولة روسيا ، الأولى بطولة ميخائيل فورتى والثانية بطولة جولدن سيجال ، وبطولة أخرى فى فرنسا أطلق عليها كيم ليفيل ، مشيرا إلى أنه توقع تحقيق هذه النتائج وفوز المنتخبات المصرية الأربعة بلقب البطولة العربي ، على الرغم من أن هذه المنتخبات تعد من الصفين الثانى والثالث ، وليس من الصف الأول.

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