«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم KOOORA GOAL بث مباشر أتلتيكو مدريد كورة لايف HD

يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم 02-11-2019 الدوري الاسباني ، يستقبل مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019 نادي اشبيلية الإسباني نظيرة اتليتكو مدريد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل النادي الأندلسي المباراة بروح معنوية متوسطة بعد التعادل الأخير في الدوري امام نادي فالنسيا بنتيجة هدف لمثله ويأمل النادي الأندلسي اليوم ان يحقق الفوز علي الأتليتي عندما يستقبلة علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ويأمل المدير الفني لنادي إشبيلية مدي صعوبة المباراة ويأمل ان يحقق الفوز ويحصد ثلاث نقاط غالية من أتلتيكو مدريد وينافس علي الدوري مع أندية المقدمة.

ويحتل أشبيلية المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ويأتي في المركز الرابع نادي اتلتيكو مدريد الضيف متعادل مع إشبيلية في الرصيد ولكن يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف.