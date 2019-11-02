قائد القوات البحرية: نسبة الهجرة غير الشرعية من مصر وصلت إلى صفر% (فيديو)

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن الدولة تحركت لمواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، وكان بداية التحرك هو سن قانون تشريعي قوي لوأد تلك الظاهرة، موضحا أن كل القوات المسلحة تعمل بشكل متجانس لمواجهة الظاهرة.



وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن نسبة الهجرة غير الشرعية من مصر وصلت إلى صفر% اعتبارا من سبتمبر 2016، منوها إلى أن مصر كانت من الدول التي تصدر الهجرة غير الشرعية إلى الدول.



وأوضح أن ثروات مصر تمددت، وأصبح لزاما على القوات البحرية أن تحمي ثروات الدولة، وتأمين مصادرها، مشددا على أهمية انتشار القوات البحرية، موجها رسالة للمصريين: "نطمنكم أن لديكم قوات بحرية ساهرة على أمن وسلامة مصر ومقدراتها".

