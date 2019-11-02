يلا شوت NOW مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTSالمفتوحة ماتش الأتليتي الآن NOW

ستكون قمة الجولة الثانية عشرة في الدوري الإسبانيبين فريقي إشبيليةوأتلتيكو مدريد اللذين يتقاسمان النقاط (20) ويبتعدان بنقطتين عن برشلونة، الذي خاض مباراة أقل بعد تأجيل موقعة الكلاسيكو مع ريال مدريد إلى ديسمبر المقبل.

مباراة قمة الجولة ستكون بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد على ملعب سانشيز بيزخوان، الفريقان يسعيان بالتأكيد لفك الارتباط حيث يحتلان المركزين الرابع والخامس بـ20 نقطة، وكانا قد أهدرا نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل خارج أرضهما أمام فالنسيا وألافيس على الترتيب.

وستعاني كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي من إصابة نجم خط وسطها، البرازيلي فرناندو، للإصابة، بينما قد يعاود مهاجم أتلتيكو، دييجو كوستا، الجلوس على دكة البدلاء، نظرا لاعتماد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب «الروخيبلانكوس» على الثنائي ألفارو موراتا وأنخل كوريا في الأمام.

موعد مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، وتقام مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي إشبيلية، وتنقل مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.