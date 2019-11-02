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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر بدون تقطيع KORA LIVE كورة ستار تشيلسي NOW

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر
مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد  بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم 30 من اكتوبر فى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى Chelsea  ضمن منافسات الدور السادس عشر من البطولة الانجليزية ويمكن مشاهدة مباراة واتفورد  اليوم يلا شووت بث مباشر بدون تقطيع.

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : أزبيليكويتا - زوما - توموري - زوما - ايمرسون.
خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان - مونت - بوليسيتش.
خط الهجوم : تامي ابراهام.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحل فريق واتفورد في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.
 

مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد  بث مباشر
مشاهدة مباراة تشيلسي مع واتفورد  فى بث مباشر مباريات اليوم ضمن منافسات دور ال16من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كورة مباشر مباريات اليوم عبر موقع كورة اون فى توقيت الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت فى مصر وهو يوافق الحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت فى السعودية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من رابط ماتش تشيلسي لايف.

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