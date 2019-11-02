كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر بدون تقطيع KORA LIVE كورة ستار تشيلسي NOW

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : أزبيليكويتا - زوما - توموري - زوما - ايمرسون.

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان - مونت - بوليسيتش.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحل فريق واتفورد في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.





مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر

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