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الجندي: الإسلام لم ينتشر بالسيف.. وجميع غزوات الرسول دفاعية (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بقيادة 8 غزوات بنفسه، معقبًا: "إيه الراجل اللي كله همة ونشاط دا، أول معركة خاضها كان عمره 55 عامًا".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وجميع الحروب التي قام بها الرسول صلى الله عليه كانت دفاعية، وعدد القتلى في الحروب كان قليل للغاية، لافتًا إلى أن عدد قتلى المشركين في غزة بدر 70مشركًا، وعدد الشهداء المسلمين 14.

ولفت إلى أن عدد القتلى من المشركين في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قدر بـ203، وعدد الشهداء المسلمين 183 بإجمالي 386 فرد.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلى الله عليه وسلم غزوات الرسول توك شو الشيخ خالد الجندي

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