تشكيل تشيلسي الرسمي أمام واتفورد.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد واتفورد بث مباشر beIN SPORT

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : أزبيليكويتا - زوما - توموري - زوما - ايمرسون.

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان - مونت - بوليسيتش.

خط الهجوم : تامي ابراهام.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحل فريق واتفورد في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.