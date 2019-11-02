كورة لايف النصر وأبها.. مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش النصر NQW

يستضيف فريق النصر نظيره فريق أبها، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز»، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».

ويدخل النصر مباراة أبها بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على غريمه التقليدي الهلال، بهدفين مقابل هدف، ليقترب الفريق من الوصول لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد خوضه 6 مباريات، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 20 نقطة بعد خوضه 9 مباريات، بينما يحتل فريق أبها المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة النصر وأبها

تنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة، 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 16:50 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة النصر وأبها عبر شاشة قناة KSASPORTS.