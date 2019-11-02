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دوري بلس- النصر وأبها بث مباشر.. مشاهدة مباراه النصر ضد أبها بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان DAWRI PLUS

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستهدف الفريق الكروي الأول بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، مواصلة تضيق الخناق على الهلال عندما يستكمل مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن مباريات الجولة 9.

 

النصر يستضيف أبها في الجولة التاسعة بدوري المحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمعنويات مرتفعة بعد حسم ديربي الرياض أمام الهلال الجولة الماضية بهدفين لهدف بالاضافة إلى مواصلة الهلال نزيف النقاط يدفعه لتحقيق العلامة الكاملة للارتقاء للمراكز المتقدمة.

 

الهلال سقط في الجولة التاسعة فخ التعادل الايجابي بنتيجة 3/3 أمام الفتح ليفشل في تصحيح مساره بعد خسارة الديربي ويواجه خطر يهدد بقاؤه على قمة الترتيب في بطولة الدوري.

 

وقبل مواجهة النصر وأبها ، عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله   لهوايته المفضلة بزيارة شباك الخصم وارتفاع رصيده التهديفي عند 4 أهداف بفارق 4  أهداف عن المتصدر البرازيلي كارلوس ادواردو ، الهداف التاريخي لأجانب الهلال.

 

وتُختتم لقاءات الجولة التاسعة بدوري المحترفين السعودي مساء السبت عندما يحل الحزم ضيفا على العدالة في تمام الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة قبل انطلاقة مباراة التعاون والشباب في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ولقاء النصر وأبها في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُذاع عبر القنوات الرياضية السعودية.

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