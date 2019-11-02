القوات البحرية: نصل بمستوى الطالب إلى الاحترافية (فيديو)

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إنهم يولون العنصر البشري في القوات البحرية ومدى جاهزيته اهتمام كبير، ويعملون على الوصول بأفراد القوات البحرية إلى مستوى الاحترافية، حيث أن طالب الكلية البحرية نموذج متكامل للتطوير.



وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن طلاب الكلية البحرية يعقدون معكسرات خارجية، يتخللها تدريبات مشتركة، وزيارات لبعض الدول، ويتدربون داخل المدارس البحرية في تلك المدارس مما ينعكس على مستواهم.



وأضاف قائد القوات الجوية، أنهم ينفذون برامج تبادل تعليمي مع العديد من الدول بغرض تنويع الخبرات، واكتساب خبرات جديدة، مما يجعل الطالب يصل إلى مستوى الاحترافية.

