Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:34 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ريهام على
Advertisements
تمكنت حملة شنتها مديرية التموين الفيوم، قسم الرقابه التجارية والعلاج الحر، اليوم السبت، من ضبط مركز نانوتك للعلاج بالطب الشمولي (الرنين الحيوي ـ وتكنولوجيا النانو) تديره إحدى ألأشخاص بدون ترخيص لمزاولة المهنة، وتقوم بالنصب والتحايل على المرضى وضبط عاطله ينتحل صفه طبيب بمنقطة الفدان بالفيوم.

وكانت قد وردت شكاوي ومعلومات، تفيد بظهور العديد من المركز الطبية الوهمية "غير المرخصة" وإداراتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا بزعم علاج المواطنين من الإمراض بناحية الفيوم.

وأسفرت تحريات إدارة العلاج الحر ومديرية التموين، بأن وراء ذلك النشاط إحدي السيدات تقوم بإدارة مركز وهمي للعلاج بالطب الشمولي (الرنين الحيوي ـ وتكنولوجيا النانو) اذ قامت المذكوره بإنشاء وإدارة المركز الطبي المشار إليه "بدون ترخيص" وادعت قدرتها على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافًا للحقيقة" عن طريق النصب والتحايل بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مديرية التموين والرقابة التجارية بالفيوم، داهمت الحملة المكبرة المركز الوهمي المذكور وبالتفتيش داخله تم العثور على أجهزة غير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها، تم التحفظ على جميع الأجهزة الموجودة، واتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ ساعتين

محمد صلاح ضد تريزجيه| مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر beIN YOUTUBE "مفتوحة" مجانا الآن بدون تقطيع NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ أقل من ساعتين

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

منذ ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«يلا كورة» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ أقل من ساعتين

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN المفتوحة صلاح

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعتين

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI GOAL

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status