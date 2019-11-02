عاطلة انتحلت صفة طبيبة.. تموين الفيوم يضبط مركزا للعلاج الشمولي

داهمت الحملة المكبرة المركز الوهمي المذكور وبالتفتيش داخله تم العثور على أجهزة غير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها، تم التحفظ على جميع الأجهزة الموجودة، واتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.







تمكنت حملة شنتها مديرية التموين الفيوم، قسم الرقابه التجارية والعلاج الحر، اليوم السبت، من ضبط مركز نانوتك للعلاج بالطب الشمولي (الرنين الحيوي ـ وتكنولوجيا النانو) تديره إحدى ألأشخاص بدون ترخيص لمزاولة المهنة، وتقوم بالنصب والتحايل على المرضى وضبط عاطله ينتحل صفه طبيب بمنقطة الفدان بالفيوم.وكانت قد وردت شكاوي ومعلومات، تفيد بظهور العديد من المركز الطبية الوهمية "غير المرخصة" وإداراتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا بزعم علاج المواطنين من الإمراض بناحية الفيوم.وأسفرت تحريات إدارة العلاج الحر ومديرية التموين، بأن وراء ذلك النشاط إحدي السيدات تقوم بإدارة مركز وهمي للعلاج بالطب الشمولي (الرنين الحيوي ـ وتكنولوجيا النانو) اذ قامت المذكوره بإنشاء وإدارة المركز الطبي المشار إليه "بدون ترخيص" وادعت قدرتها على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافًا للحقيقة" عن طريق النصب والتحايل بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مديرية التموين والرقابة التجارية بالفيوم،