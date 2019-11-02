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فوز كفربولين ورشيد وتعادل بدر ومياه البحيرة بدوري القسم الثالث

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:29 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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شهدت منافسات الجولة الرابعة بدورى القسم الثالث، (المجموعة الحادية عشر) قمة الإثارة، وأسفرت النتائج عن فوز كفر بولين علي بدر بهدف مقابل لاشئ .

وإنتهت مباراة حوش عيسي ومركزشباب كوم حمادة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل مياه البحيرة وبتروب الإسكندرية 0-0.

وفاز شباب العبور علي المعمورة بهدفين مقابل هدف، وحقق رشيد الفوز علي نادي كوم حمادة بهدف مقابل لاشئ.

وحقق الترام فوز علي نهضة العامرية بثلاثة اهداف مقابل لاشئ، ونجح غزل كفرالداور في الفوز علي القباري بثلاثة اهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيا سبورتنج مع ايتاي البارود.

نتائج مجموعة الـ 11 - الجولة الرابعة

سبورتنج 0/0 ايتاي البارود
كفر الدوار 3 /1 القباري
رشيد 1 /0 كوم حمادة
مياه البحيرة 0/0 اسكندرية للبترول
بولين 1/ 0 بدر
حوش عيسى 0/0 شباب كوم حمادة
شباب العبور 2 /1 شباب المعمورة
الترام 3/ 0 نهضة العامرية

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- بدر 6 نقاط
2- شباب كوم حماده 5 نقاط
3- سيورتنج 5 نقاط
4- شباب العبور 5 نقاط
5- نهضة العامررية 4 نقاط
6- شباب العمورة 4 نقاط
7- غزل كفر الدوار 4 نقاط
8- رشيد 3 نقاط
9- البترول 3 نقاط
10- مياة البحيرة 3 نقاط
11- إيتاي البارود 3 نقاط
12- كوم حماده نقطتين
13- الترام نقطتين
14- شباب حوش عيسى نقطتين
15- كفر بولين نقطة وحيدة
16- شباب القباري بلا نقاط






ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- بدر 6 نقاط

2- نهضة العامررية 4 نقاط

3- شباب العمورة 4 نقاط

4- شباب كوم حماده 4 نقاط

5- سيورتنج 4 نقاط

6- مياة البحيرة نقطتين

7- كو حماده نقطتين

8- شباب حوش عيسى نقطتين

9- إيتاي البارود نقطتين

10- الترام نقطتين

11- شباب العبور نقطتين

12- البترول نقتين

13- غزل كفر الدوار نقطة وحيدة

14- كفر بولين نقطة وحيدة

15- رشيد بلا نقاط

16- شباب القباري بلا نقاط
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