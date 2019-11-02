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روما يقسو على نابولي بفوز صعب في الدوري الإيطالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:21 م
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روما ونابولي
روما ونابولي
الفجر الرياضي
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فاز نادي روما على نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

سجل الجناح نيكولو زانيولو وجوردان فيرتو ثنائية روما بالدقيقتين 19 و55 من ركلة جزاء، بينما سجل أركاديوز ميليك هدف نابولي بالدقيقة 72.

أولى المحاولات جاءت بالدقيقة الرابعة، بعد ركلة ركنية لروما أبعدها الدفاع لتصل إلى كلويفرت الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج المنطقة مرت بجوار مرمى نابولي.

وعن طريق الرائع نيكولو زانيولو، تمكن روما من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 19، بعد هجمة مرتدة بقيادة سبينازولا من الناحية اليمنى الذي مرر إلى القادم من الخلف زانيولو، ليسدد تصويبة قوية بقدمه اليسرى في زاوية صعبة على الحارس. 

وعاد الحكم لتقنية الفيديو  في الدقيقة 25 بعد وجود لمسة يد على كاييخون داخل منطقة جزاء نابولي، ليحتسب ركلة جزاء لصالح روما، إلا أن ميريت حارس نابولي نجح في التصدي لكرة كولاروف. 

ووقفت العارضة والقائم بقوة أمام نابولي في الدقيقة 41، حيث استقبل ميليك عرضية قابلها برأسية ارتطمت بالعارضة لترتد إلى زيلينسكي الذي سدد كرة أرضية ضربت القائم الأيمن.

واوقف الحكم المباراة بعدما أطلقت جماهير روما هتافات عنصرية ضد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قبل أن يستكمل اللقاء مجددًا.

وتمكن ميليك من تقليص النتيجة بالدقيقة 72، بعدما انطلق لوزانو من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية مرت من الدفاع لتصل إلى ميليك الذي وضعها بسهولة في الشباك، وسجل دجيكو هدفًا بالدقيقة 82، ألغاه الحكم بداعي التسلل على المهاجم البوسني.

ويعد هذا الفوز وارتفع رصيد روما رصيده إلى 22 نقطة ويعتلي على أتالانتا لصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيده نابولي عند 18 نقطة بالمركز السادس. 
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