ارتفاع منسوب المياه.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات الثروة السمكية مع الصيادين (صور)

التقي محافظ الفيوم، اللواء عصام سعد، صيادي بحيرة قارون والريان، فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها، للاستماع إلى المشكلات، ومناقشتهم حول أفضل الحلول المناسبة لهم وكيفية النهوض بقطاع الثروة السمكية.





خلال اللقاء قام وكيل وزارة الري والموارد المائية بعرض تقرير عن مناسيب المياه في بحيرتي قارون والريان خلال السنوات السابقة وخلال الوقت الحالي، حيث أكد علي رفع منسوب المياه في البحيرتين، حيث تم تطهير ونزع الحشائش من مصرف بطس سعيد ودير البركة للمساهمة في زيادة منسوب المياه بالبحيرة.





أكد محافظ الفيوم، أنه سوف يتم توفير زريعة جديدة لبحيرتي قارون والريان بكميات مناسبة، مع التزام الصيادين بمواعيد إلقاء الزريعة، وتحديد أماكن شرائها وطرق نقلها، والتأكد من توفير ربح للصيادين في موسم الصيد، وضرورة الالتزام بمواعيد الصيد المحددة وتشديد الرقابة، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية والري ومنع الصيد الجائر بالبحيرتين، علي أن يتم عقد اجتماع موسع مع الصيادين وعرض مذكرة أتفاق من خلال مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية موضحًا بها جميع الالتزامات.





كما تم مناقشة الأمور المتعلقة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ووجه المحافظ رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ورؤساء مجالس إداراتي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بقارون والريان بعرض مذكرة تفصيلية كلا علي حده لبحث أفضل الوسائل التي تتناسب مع الصيادين.





خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم، أنه سوف يتم بحث صرف تعويضات مالية للصيادين وأصحاب المراكب تعويضًا لهم عن فترات عدم الصيد.





أكد محافظ الفيوم، أن تنمية بحيرة قارون، يحظي باهتمام القيادة السياسية ضمن برنامج تنمية البحيرات لارتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد.



