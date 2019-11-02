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الأرصاد تنشر بيانا عاجلا عن طقس الغد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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طقس
طقس
كساب أحمد
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع انتشار الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح شمالية غربية معتدلة.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:
الصغرى العظمى
القاهرة 19-29
الاسكندرية 16-28
السلوم 17-26
رفع 19-25
كاترين8-24
المنيا 14-29
حلايب 24-28

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وأوضحت "الأرصاد"، في البيان، أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.
الأرصاد تنشر بيانا عاجلا عن طقس الغد
الأرصاد تنشر بيانا عاجلا عن طقس الغد
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