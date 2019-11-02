مطروح يخسر من المصري في إفتتاح القسم الثالث





نجح نادي المصري السلوم في حصد أول ثلاث نقاط بدوري القسم الثالث بعد فوزة علي مطروح بهدف نظيف في أولي مباريات الفريق بالمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث والتي أقيمت علي ملعب مركز شباب الناصرية بالأسكندرية.



ويقود فريق المصري السلوم جهاز فني مكون من : رمضان عرفه مديرا فنيا، وهانى المصرى مدرب عام،وبدوى بدوى مدرب، وعبد العزيز البربرى مدرب حراس، و عبد العال انور مدرب أحمال، وحمدى عبد الجواد مدير إدارى، وعاطف باتل مشرف عام علب الفريق.



بينما يقود فريق مطروح جهاز فني مكون من : طلعت عبد الجواد صقر مدير فني،أيمن عبدالحكم مدرب عام، وخميس عبد اللطيف مدرب حراس مرمي، ومستور عتيق مدير كورة، وحمدي سليمان مدير اداري، ودكتور محمد الطيب طبيب، و بازوكا مشرف عام.



وتستكمل لقاءات الجولة الأولي غدا بثلاث مباريات حيث يلتقي فريق الحرية مع فريق برج العرب بملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية .



ويسعي فريق الحرية للفوز وحصد أول ثلاث نقاط مع مديرة الفني هشام حنفي بعد دعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية .



أما فريق برج العرب المنضم هذا الموسم لمجموعة مطروح يسعي أيضا للفوز في أولي مبارياتة وتقديم نفسة بشكل جيد .



ويواجة فريق شباب الضبعة فريق هلال الضبعة بملعب مركز شباب الناصرية بالأسكندرية ، ويواجهه فريق الجزيرة نظيرة فريق الشرطة بملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية.